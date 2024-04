Candidatos atacan a May con temas de seguridad y corrupción; él defiende 4T

Juan Manuel Fócil Pérez, del PRD, y Minés de la Fuente Dagdug, por Movimiento Ciudadano, también aprovecharon para lanzar críticas contra la administración estatal, emanada de Morena y cuestionar el desempeño del exalcalde de Comalcalco en los cargos públicos que ha tenido, mientras que Javier May no dudó en responsabilizar a los gobierno del "PRIAN" de la situación de violencia en el país.

"Miente el candidato Javier May de Morena al decir que se ha disminuido la inseguridad y le echa la culpa al pasado, solo le faltó comentar de Felipe Calderón que gobernó hace como 15 años. Hoy son gobierno, Obrador ofreció seguridad para los mexicanos, Adán Augusto López Hernández ofreció seguridad en Tabasco y no lo han cumplido", soltó.

Si la inseguridad está tan mal quiere decir que no sabe las soluciones que no pueden lo poco, no pueden lo mucho, no puede resolver nada.

May Rodríguez insistió que el "tema de la inseguridad no es nuevo". "No inició en este periodo, en este sexenio, la inseguridad viene de atrás, desde los malos gobiernos del PRI que hundieron a Tabasco en este tema por el abandono y por la corrupción. Desde ahí empezó el tema de los secuestros, muchas familias se tuvieron que ir de Tabasco por el alto índice de inseguridad y de delincuencia. Hay resultados, se está aplicando el programa, está funcionando para combatir la inseguridad en nuestro estado. Desde luego que es un mal que hay que combatir todos los días y no hay descanso, y estamos seguros que vamos a lograr la paz en Tabasco", resaltó.

Más acusaciones

Horas antes, Lorena Beaurregard acudió a la Fiscalía General de la República (FGE) a interponer 33 denuncias penales contra May por el presunto "robo" de 1,800 millones de pesos y la "estela de corrupción que dejó a su paso por la Secretaría de Bienestar".

Ante las denuncias de la exdiputada federal, May Rodríguez le recomendó demandar a exgobernadores y expresidentes emanados de sus partidos, el PRI. "Aunque no les va a alcanzar la vida para pagar todo lo que hicieron", dijo.

El exsecretario de Bienestar se lanzó también contra Juan Manuel Fócil, a quien calificó de ser el "rey del moche", pues cuando fue legislador, "hasta hacían fila" para irle a pedir dinero. También sufrió un pequeño desliz al decir que gracias a Morena la "corrupción es ley", en lugar del combate.

🗳️📌"GRACIAS A MORENA, HOY ES LEY LA CORRUPCIÓN": JAVIER MAY



A eso le llamo honestidad valiente por parte del candidato de Morena a la gubernatura. pic.twitter.com/Yzf45wYdmT — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) April 22, 2024

Fócil Pérez, a su vez, llamó "cínico" y "corrupto" a May Rodríguez y a los gobiernos morenistas, señalando el incremento de la deuda pública durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador.