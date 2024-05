Gálvez menciona a grupo de políticos que le gustaría tener en gabinete

La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, nombró a personajes a que le gustaría tener en su gabinete de ganar la presidencia del país, entre ellos incluyó a personas que actualmente ya colaboran en su campaña.

“He pensado en varios integrantes de la sociedad civil. Gente capaz, con trayectoria. No les he preguntado, pero por ejemplo una Jana Palacios. Me parece una mujer brillante, impecable. Rosanety una mujer en materia de energía que me ayuda y que es una picuda”, declaró.