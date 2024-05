Contienda por la CDMX sigue indefinida tras debate chilango

Luis Eduardo Medina Torres, investigador y maestro en Estudios Sociales con línea de investigación en procesos Políticos por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), dijo que en la recta final de las campañas quizá las preferencias varíen unos cinco puntos de lo que hoy marcan los sondeos, pero no será a consecuencia del debate.

“No hubo como en el box, el nocaut, no. Quizá el gancho más fuerte que intentó la candidata Brugada fue hablar del jefe Goliat que es el que se supone que es el asesor de seguridad de la campaña de la coalición opositora.

“Pero el candidato opositor (Taboada) lo sorteó bien cuando les dijo pues entonces por qué lo volvieron a reclutar… si es verdad cómo es que la policía local lo volvió a contratar”, destacó.

Medina planteó que para que el debate haya incidido en favor o en contra de alguna candidatura tuvo que haber algo contundente que haga decidir a los que hoy están indefinidos entre votar a favor de uno u otro, o ni siquiera están convencidos de ir a depositar su sufragio, pero, dijo, no se aprecia que así haya sido.

“Me parece que se van a mover poquito los números ya de aquí al día de la elección…tendría que suceder algo dramático en estos 15 días para que hubiera un vuelco radical, pero no me parece que eso no vaya a pasar. En términos del mundo político pueden surgir en varios aspectos, pero hoy, como está vista la fotografía, no”, comentó.

En el debate chilango el que quedó mejor fue el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECDMX) “a diferencia de los problemas y acartonamientos de los debates nacionales, esta idea de pedir preguntas a niños le agregan cierta frescura, han demostrado una mejor estructura, una producción mucho más adecuada que en los debates nacionales”, expresó.

No obstante, consideró de los candidatos Brugada , Taboada y Chertorivski “no hubo ninguna sorpresa", pues "repitieron mucho de lo que ya dijeron hasta el cansancio”.

"(Se mostró) un uso excesivo me parece de cartelitos que luego no dicen nada, pues duran segundos. Esta idea de a fuerzas querer presentar una cifra un numero con estos cartelitos es una exageración”, comentó.