Sheinbaum: Cambios no “descafeínan” debate; Xóchitl: Son Máynez y ella contra mí

La candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” afirmó que el cambio del debate se dio por acuerdo y no por presiones a los consejeros del Instituto Nacional Electoral.

“No es que haya habido presión de los partidos, el formato del debate se decide, a partir de un consenso con los partidos políticos. No es que haya presión a los consejeros del INE”, destacó.

Al tomar la palabra, Gerardo Fernández Noroña, representante del PT ante el INE, explicó que la gente quiere ver debatir a los ciudadanos, y no que el debate sea un espectáculo.

“El formato cara a cara, pues es útil cuando son dos candidatos, pero un formato cara a cara con dos candidatos y el otro esperando a ver cómo se recetan los dos candidatos que están preguntando, pues no es… A ver, lo que la gente quiere es escuchar las propuestas de quien está buscando la Presidencia, el conocimiento que tiene de los temas, y no hacer del debate, pues un espectáculo digamos”, afirmó.

Después de que el Instituto Nacional Electoral (INE) cambió el formato del tercer debate presidencial, la candidata del PAN, PRI, PRD, Xóchitl Gálvez, estuvo de acuerdo con esta modificación.

"Yo no tengo bronca; el problema es que no era muy claro entre tres, pues si te estás peleando con la (Claudia) Sheinbaum y luego se mete el (Jorge Álvarez) Máynez a defenderla, pues tampoco ayuda mucho, porque eran dos contra una. Que me le echen solita; yo digo que uno a uno y entre las dos punteras vendría bien", dijo.

Ayer el organismo electoral administrativo acordó con los representantes de los candidatos presidenciales modificar el formato del próximo debate del 19 de mayo, por lo que eliminaron las preguntas “cruzadas” que se harían los contendientes.