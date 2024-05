Gálvez aboga por programas sociales y Máynez por presupuesto en Foro educativo

En su turno, Gálvez expresó que con este programa social se asegura la alimentación a todos los niños, pues dijo que lo ideal sería que todos los niños asistieran a una estancia infantil a recibir estimulación.

“Crear un programa social alimentario-obviamente que no sea un robadera de dinero- para reducir la pobreza extrema. En nuestro país todavía tenemos 10 millones de personas que viven en pobreza extrema que quiere decir que no comen, en eso están los niños”, declaró.

En el encuentro, habló sobre sus propuestas en educación para los menores, por lo que recordó que ella ha propuesta una beca universal para los niños desde preescolar hasta la preparatoria en escuelas públicas y privadas.

También habló de las escuelas normales rurales, a lo que dijo que para recuperarlas, la clase política debe “sacar las manos” de ésta y dejar a un lado la idea de querer controlar este tipo de escuelas.

“Hay posibilidad de recuperar el espíritu del magisterio. Ese verdadero amor por la enseñanza y educación, pero la clase política tiene que sacar las manos, tiene que quitarse la tentación de administrar, controlar y manipular. Volvamos a ser esas grandes normales rurales, donde ser maestro era algo con lo que tu soñabas”, dijo.

Al finalizar el encuentro, Xóchitl Gálvez dijo que Claudia Sheinbaum no acudió a este foro porque ''le tiene miedo''.

“Que lastima que la candidata no venga. Sé que me tiene miedo, pero no es para tanto. No es un despreció a mí, (sino) es un desprecio a las organizaciones civiles que hacen un esfuerzo por la educación”, señaló.