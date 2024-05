Sheinbaum y Gálvez ven riesgos si se elimina prisión preventiva oficiosa

Durante la conferencia que ofreció esta mañana, la política hidalguense consideró que para los cuerpos policiales resulta más sencillo encerrar a las personas y luego averiguar los hechos.

“…es enciérralo y luego averiguas. El problema es que no quiere decir que al quitar la prisión preventiva oficiosa no exista la prisión preventiva. El tema es que la tienen que justificar”, dijo, al recordar que los Ministerios Públicos tienen que justificar si realmente hay el riesgo de fuga o no.

“El problema y yo coincido con los gobernadores que ahorita sería muy complicado porque muchos casos están muy débiles y esto va a obligar y en eso yo voy a trabajar con los estados para que fortalezcan sus Ministerios Públicos, sus fiscalías y para que fortalezcan sus poderes judiciales, porque sí es más trabajo para los jueces, sí es más trabajo para las fiscalías, pero tenemos que ir caminando hacia allá”, expresó.

Desde Tampico, Tamaulipas, la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, opinó que la desaparición de esa medida cautelar “puede resultar gravísimo para el país”.

“Lo que puede resultar gravísimo para el país es esta decisión que mencionó el presidente (Andrés Manuel López Obrador) en las mañaneras; que explicó muy claramente la secretaria de Gobernación, (María Luisa Alcalde Luján): en caso de que se avance en la desaparición de la prisión preventiva oficiosa, la posibilidad de que más de 60,000 delincuentes salgan a la calle”, resaltó.

Alcalde Luján precisó en la mañanera del 16 de abril que eliminar esa figura implicaría la posible liberación de 68,000 delincuentes que se encuentran en esa situación.