Movimiento "Todos a Votar" llama a los jóvenes a participar en las elecciones

"Hay que tener capacidad de analizar lo que es propaganda y lo que es realmente una propuesta... los invitamos a informarse en más de una fuente. Está bien si el primer contacto que tienen con los candidatos fue el bailecito el TikTok, a veces es la principal o única manera en que alguien joven se entera de cuáles son las opciones o candidatos pero tenemos que ir más allá", dijo Edgar Hernández Moto, quien forma parte del colectivo.

Durante la conferencia de prensa, los integrantes del movimiento lamentaron que muchos jóvenes no se sienten representados por los políticos de hoy ya que, señalaron, no hay más propuestas que no sean la entrega de becas.