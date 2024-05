Rodrigo Cordera: "El capital inmobiliario es más grande que cualquier partido"

¿Cuáles son las principales necesidades de Benito Juárez?

Tiene muchas, como en todos lados; hay muchas problemáticas también, no hay que negarlo, porque esto pasa en la política tradicional, de que llega un nuevo gobierno y destruye todo lo anterior, aunque a los vecinos les guste. Yo no soy de ese estilo, yo puedo reconocer que hay cosas que al PAN le ha funcionado, como “Blindar BJ”, a la sociedad benitojuarense le gusta y yo lo mantendría, lo mejoraría, hay que analizar siempre cómo manejaron esos recursos. Por el contrario, si no hubieran permitido tantas construcciones, no tendríamos una crisis hídrica como la que tenemos, los parques pueden estar en mejores condiciones. Entonces, mi diagnóstico no es destructivo, es ¿cómo mejoramos la alcaldía para llevarla a la modernidad administrativa y a la convivencia? ¿Qué problemas veo con todos los vecinos? A todos los vecinos, sí, el tema del agua les preocupa muchísimo, el tema de seguridad les preocupa, pero están conformes con el trabajo de Blindar BJ, yo creo que lo podemos mejorar, porque no toda la alcaldía es la Del Valle, es la Narvarte, es la colonia San Simón, la Portales, tienen problemáticas mucho más serias que por acá.

Desde Movimiento Ciudadano, ¿cómo ve el tema inmobiliario en Benito Juárez? ¿Realidad o persecución política?

No, mi partido, no sé qué piense, la verdad, ahí sí, o sea, porque yo, no, es que yo empecé mi carrera política contra el cártel inmobiliario, sería una traición a mi historia decirte que no hay un cártel inmobiliario, claro que hay un cártel inmobiliario, porque hay demasiados rumores de demasiados funcionarios del PAN, con más de un departamento, yo no puedo pagarme un departamento, llevo 15 años trabajando, trabajé 10 años en la función pública, no puedo pagarme un departamento, no puedo pedir un crédito ni para un departamento, vivo bien, pero no puedo pagarme,¿no? Existe el cártel inmobiliario, pero también existe una justicia no autónoma dirigida desde Morena, entonces estamos jodidos, los ciudadanos están jodidos porque no estamos teniendo certeza ni legalidad, eso es lo que yo ofrezco, y también lo ofrezco eso, aunque no estoy a favor de de la cuestión inmobiliaria, no puedo violar la ley, si tienen todas las normas para construir ciertos edificios, no puedo prohibirles eso, por mi ronco pecho, ¿si me explico? Una cosa es ser ciudadano y estar en contra y decir, activista contra tal, y otra es ser gobernante que te constriñe la ley, tienes un marco jurídico donde no te puedes salir, o si no, eres un mini dictador, un pequeño gobernante arbitrario.

Entonces, sí hay cártel inmobiliario, pero te voy a decir algo más más real, trasciende los partidos; es igual que el capital económico: trasciende los partidos. O sea, ¿tú crees que el gobierno de la Ciudad de México no está con el cártel inmobiliario también? ¡Claro que sí! En la Miguel Hidalgo, en la Gustavo A. Madero, en alcaldías de Morena, o no de Morena.

El capital inmobiliario es más grande que cualquier partido. Morena y el PAN son el cártel inmobiliario de la Ciudad de México. Rodrigo Cordera, Candidato de MC a la alcaldía Benito Juárez

Tienen razón los panistas, dicen que no se podría sin los permisos del gobierno central de la Ciudad de México, pero ¿por qué ellos entonces otorgan también los permisos? Es un círculo donde están metidos todos.

¿Qué hará Rodrigo Cordera, que marque la diferencia con un gobierno del PAN?

Pues mira, yo aprendí muchísimo de la negociación que tuvimos la senadora Patricia Mercado con COPARMEX, con el Consejo Coordinador Empresarial, con el sector empresarial y con el sector de sindicatos sobre Vacaciones Dignas y la Ley Silla, de que aunque yo tengo intereses muy claros, que es a favor de la clase trabajadora, no puedo negar que existen muchos poderes y muchos intereses en la República.

Aprendí a negociar, a sentarme en la mesa con todos los involucrados y poder ser un centro de conciliación. Supongamos que… hay una construcción que tiene todas las de la ley, o sea, una construcción legal, pero los vecinos están enojados por el horario de construcción, pues no puedes clausurar la construcción porque están por todas las de la ley, pero apoyaría para negociar con los vecinos para que los horarios fueran acorde primero al derecho de los trabajadores y al derecho al descanso de los vecinos ¿Cuál sería mi diferencia? Que estoy dispuesto a dialogar con todos los sectores sociales de la Alcaldía para que sepan que estoy de su lado.

Me importan las personas, no el capital inmobiliario, no el capital, no me interesa la lana, la neta. Rodrigo Cordera, Candidato a alcalde de Benito Juárez

Si llego a gobernar, de siete a nueve en la mañana y de siete a nueve en la noche, me tendrán los vecinos a su servicio, con mi gabinete, para ir solucionando problemas cuadra por cuadra, calle por calle, edificio por edificio, cable por cable, tubería por tubería.