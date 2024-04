Sheinbaum y Gálvez siguen “guerra” de acusaciones tras debate

El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, lamentó por su parte –en entrevista luego de un diálogo con estudiantes de la Universidad de Monterrey– los adjetivos que se lanzaron sus oponentes este domingo 28 de abril.

“Me decepciona mucho que no le quieran dar soluciones y respuestas al país, que le falten el respeto a la gente. No se faltan el respeto entre ellas, le faltan el respeto a las personas (…) Yo no voy a usar adjetivos, etiquetas, ofensas contra ellas, pero ojalá que reflexionen. Aunque sus equipos de campaña les aplaudan y digan que lo hicieron muy bien, a la sociedad no le gusta eso”, apuntó.

Sheinbaum, abanderada de la Coalición Seguimos Haciendo Historia, se dijo satisfecha de cómo se desempeñó en el encuentro.

“Me siento satisfecha, contenta de cómo presentamos las propuestas. Mencionamos muchos temas donde hay corrupción probada de la candidata del PRIAN”, dijo Sheinbaum en entrevista televisiva con Noticias N+.

Aseguró que recibió calumnias de parte de Gálvez Ruiz y por eso se sostuvo: “Gálvez es corrupta”, reiteró en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula.

La exjefa de gobierno de la ciudad afirmó: "Yo lo que saqué fueron pruebas. Lo que pasa es que en donde va, en donde está, recibimos calumnias, calumnias, calumnias, calumnias. Entonces pues hay que concentrarse también en los logros y en las propuestas.

"Hablamos con pruebas y después pues mínimamente defenderte de tanta calumnia, porque si te dedicas a defenderte de la calumnia pues olvídate el debate", sostuvo la candidata presidencial.

También con Gómez Leyva, Gálvez se defendió al ser cuestionada

–¿Pero ella, narco candidata? ¿Ella (Sheinbaum)?

–Pues porque me dijo corrupta. Por eso se lo dije, corrupta no lo soy. Si ella tiene la lengua floja para decir un adjetivo de ese tamaño, pues yo también la puedo tener.

–No es excesivo?

–¿No es excesivo que me diga corrupta? No puede probar que yo me he robado un peso (…) Y si había un edificio legal por que no lo clausuró? El tema es diferenciar donde eres empresaria y dónde bandido. No soy una bandida.

“No dije nada que no sea cierto, todo lo que ahí puse lo estoy probando en mis redes sociales. El crimen organizado es el principal problema del país”, agregó.

Expuso además que sacó el tema de Carlos Imaz, exmarido de Sheinbaum y quien fue captado en 2004 en video mientras recibía fajos de billetes, porque ella sacó el tema de la empresa de su marido (de Xóchitl).

En entrevista con Azucena Uresti, para Radio Fórmula, Gálvez abanderada de la Coalición Fuerza y Corazón por México, admitió que con relación al primer debate, el 7 de abril, esta vez dio a Sheinbaum el mismo trato que recibió, es decir, no referirse a ella por su nombre pues sólo la ha llamado “la candidata del PRIAN”.

Y por eso “en el primero no sabía por dónde venía su tono pues ya ahora ya sé… y en el (debate) de seguridad no va a meter ni las manos”.

–¿En qué momento decides llamar la candidata de las mentiras como lo hiciste 26 veces durante el debate?– Le cuestionó Uresti.

–Yo dije: si me habla por mi nombre, yo le hablo por su nombre, ¿no? En el momento en que insiste que soy la candidata del PRIAN y yo ya primero había dicho que el principal problema económico del país es la extorsión, (…) entonces por eso dije que los delincuentes ya tienen partido, que Morena es un narcopartido.

Cuando me habla que soy la candidata del PRIAN yo le digo soy la candidata del PRI, PAN, PRD y de los ciudadanos. El tema es que pues van subiendo de tono y se la hace muy fácil atacarme", añadió.