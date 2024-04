¿Quién es Linda Padilla, la candidata que se bajó de la contienda tras ataque?

“Toda mi vida me he desempeñado en primera línea en materia de seguridad y prevención del delito”, señaló como parte de sus datos curriculares al registrar su postulación.

El jueves, mientras recorría la colonia Las Águilas, en Ciudad Guadalupe, uno de los autos que utilizaba su equipo para la campaña fue baleado; aunque no hubo heridos, la carrocería del auto quedó dañada y los cristales rotos.

No había nadie en el auto, pero el ataque llevó a que la Secretaría de Seguridad del Estado le ofreciera seguridad personal para que siguiera con su campaña.

El secretario de Seguridad en el estado, Gerardo Palacios Pámanes, dijo que Padilla recibió protección de elementos de Fuerza Civil y de la Guardia Nacional tras los hechos, aunque aclaró que ella no los solicitó.

Sin embargo, Padilla informó que optó por renunciar a su candidatura, pues la seguridad se le proporcionaría a ella y no a su familia, aunque advirtió que varios integrantes han recibido amenazas telefónicas.

“Llena de tristeza e impotencia”, señaló Padilla Gutiérrez al anunciar su renuncia a la postulación.

Al registrarse la ahora excandidata había hecho de la seguridad su principal oferta de campaña.

“Seguridad, volver a Guadalupe más seguro, enfocando los esfuerzos y acciones de la administración pública municipal en la implementación de políticas públicas en materia de prevención del delito y reconstrucción del tejido social. La clave es solucionar el problema de raíz y la raíz del problema es la desintegración del tejido social”, según los compromisos establecidos en su plataforma.

Además, se definió como una ciudadana sin partido. “No me dedico a la política, me dedico al servicio público, toda mi vida me he desempeñado en primera línea en materia de seguridad y prevención del delito. Esto me ha permitido participar activamente en mi comunidad promoviendo la seguridad, teniendo reuniones vecinales con habitantes del municipio de Guadalupe, e implemenar programas en materia de seguridad vecinal.

“Quiero reconstruir mi Ciudad con amor y pasión. Amo la vida, quiero estar cerca de las familias, escuchar sus necesidades y poder ayudarlos; sueño con un Guadalupe más seguro, con mejor infraestructura y menos desigual”, indicó la excandidata.