Primer debate por la gubernatura de Veracruz: entre rispidez e incomodidad

Este primer momento fue un augurio de lo que fue el debate de casi dos horas, donde se abordaron los temas de desarrollo social y sustentable, política migratoria, política, gobierno y cultura democrática.

El encuentro en el museo de antropología de Xalapa estuvo plagado de señalamientos de corrupción, enriquecimiento ilícito y palabras como denuncias, propiedades y paraísos fiscales.

El Organismo Público Local Electoral de Veracruz colocó pantallas donde un centenar de seguidores de los candidatos lanzaron porras, gritos y aplausos en cada respuesta.

El debate se centró en los ataques entre los dos candidatos punteros, mientras que el candidato de MC fue olvidado en esas acusaciones, pero dividió su tiempo entre sus propuestas y el ataques a ambos candidatos a quienes llamó “De la vieja política": "Vamos a ver a los mismos de siempre dándose con la cubeta, para ver quién es más ladrón, quien es más corrupto", comentó.

La candidata Rocio Nahle fue cuestionada por su origen zacatecano y no conocer Veracruz, su patrimonio, la refinería Dos Bocas, las tarifas eléctricas y el agua del estado.

Mientras que José Yunes fue acusado por Nahle de pertenecer al "clan Yunes", de votar a favor de la reforma eléctrica y del gasolinazo, de recibir dinero del gobierno, de tener una casa que fue presuntamente financiada por el exgobernador Javier Duarte en el Pedregal de la Ciudad de México y tener a una operadora de nombre “Ibarra”.

El candidato de Fuerza y Corazón por Veracruz, José Francisco Yunes Zorrilla, llamó a Nahle “La candidata de Zacatecas” y la acusó de tener una riqueza inexplicable con un salario de 100,000 pesos, acumular un patrimonio que costaría 50 años.

Esto en alusión a las denuncias públicas que ha hecho el empresario Arturo Castage, por propiedades de lujo de Nahle y su familia como casas y terrenos en fraccionamiento El Dorado en Boca del Río, así como un departamento en San Pedro Garza García en Nuevo León.

“A mí me aflige la doble moral de la candidata de Morena que es de Zacatecas , que se pronuncia contra los pobres, pero vive en opulencia, no es congruente con las casas que tiene. Tiene riqueza inexplicable”, comentó.

Señaló que Nahle tiene más 37 denuncias por enriquecimiento ilícito: “Lleva el récord de más demandas en una campaña por enriquecimiento ilícito, 37, ni Trump tiene ese número”.

En respuesta, la candidata de la coalición de Morena “Juntos haremos historia”, se defendió diciendo que su declaración patrimonial es pública y tiene la casa donde ha vivido 25 años y dos más.

Señaló al candidato del “PRIAN”, José Yunes, de pertenecer a un “clan” y exhibió hojas blancas que, dijo, eran recibos de dinero que el candidato obtuvo en 2005 del gobierno estatal: “Son de de 1 millón, de 750,000, de 20,000 pesos, de 300,000 pesos”.

También lo acusó de tener como operadora a una persona a quien identificó como “la señora Ibarra” , quien tiene 12 casas en Coatepec, Xalapa y Boca del Río. Además, denunció que su casa en el Pedregal de la Ciudad de México “es una casa que fue financiada por Duarte”.

“Yo no quise ser miserable como ellos para sacar una fotografía -de la casa- por respeto, porque hay niños, Vengo a decirles que soy una política que tengo 38 años viviendo en Veracruz y que mis hijas nacieron en Veracruz. No fui a otro lado a tener hijos, también quiero decir que me casé con un veracruzano y a Veracruz me debo y a Veracruz lo voy a gobernar”, señaló.

Nahle acusa de clasismo y racismo por cuestionar su origen de Zacatecas

La exfuncionaria también acusó al candidato Yunes de ser “racista y clasista” por cuestionar su origen de Zacatecas: “Soy de otro lugar, pero venimos a aportar a Veracruz que es de todos, no tiene dueño y voy a ser gobernadora, aunque le duela al clan”.

“Mi inclusión en el escenario político de Veracruz develó las peores prácticas machistas de actores que no saben o no entienden el avance de la mujer en diferentes escenarios entre ellos la política. La responsabilidad que tengo es mayúscula porque también vamos a caminar hacia una cultura igualitaria y equitativa”, dijo Nahle.

Yunes exhibió una cartulina donde amplió un recibo de la Comisión Federal de Electricidad de la casa de Nahle en Tabasco, donde solo pagó 33 pesos de energía. “Es lo peor que le puede pasar a este país, es que servidores públicos ocupen su espacio para beneficiarse personalmente como fue el caso de la Secretaría de Energía Rocío Nahle”, acusó.

Nahle se defendió diciendo que Yunes votó a favor de la reforma energética y negó que el recibo perteneciera a su casa en Tabasco sino su casa de Coatzacoalcos.

La construcción de la Refinería de Dos Boca cuando fue Secretaria de Energía también salió a relucir.

Mientras Yunes y Polo Deschamps cuestionaron sus eficacia, los sobre costos y las observaciones de la Auditoría Superior de Federación, la candidata Nahle se defendió diciendo que la nueva refinería tuvo 67 auditorías y ninguna observación.