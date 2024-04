Debate: Sheinbaum por defensa de ventaja, Xóchitl busca remontar y Máynez crecer

Xóchitl Gálvez se juega la que podría ser su última oportunidad de acortar la distancia entre ella y el primer lugar, y el intento de captar el voto de los indecisos, que representan un tercio de los votantes.

Mientras que Máynez continúa en el intento de que más personas conozcan su candidatura para que crezca su popularidad y, quizá, conquiste más votos.

Tras las criticas que hubo al primer debate por el formato, el Instituto Nacional Electoral (INE) de este segundo encuentro, denominado, “La ruta hacia el desarrollo de México”, habrá algunos cambios como un mensaje inicial por candidato, así como un posicionamiento por parte de las candidaturas sobre los temas que se abordarán.

Bajo el nombre “La ruta hacia el desarrollo de México”, los aspirantes a gobernar el país en el sexenio 2024-20230 hablarán de crecimiento económico, empleo e inflación, infraestructura y desarrollo, pobreza y desigualdad, cambio climático y desarrollo sustentable.

Sheinbaum con la encomienda de defender lo hecho por AMLO

Con la confianza que le da ser la puntera en las preferencias electorales y tener una ventaja de 26 puntos, Claudia Sheinbaum, se centrará en el segundo debate en defender y exaltar los logros del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con la Encuesta de Encuestas de Expansión Política , Claudia Sheinbaum tiene 58% de las intenciones de voto; seguida de Gálvez, quien cuenta con 31%, y Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, con alrededor de 7%.

Esa amplia ventaja dan la seguridad a la candidata de que tras el segundo debate, prácticamente nada se moverá. “Difícilmente un debate puede cambiar esa diferencia”, dijo hace unos días. De acuerdo con expertos, un debate difícilmente mueve las preferencias electorales de manera contundente.

“Un gran escándalo, un golpe muy fuerte, o alguna falta de respuesta, sería lo que podría mover un poco, las preferencias, pero hay algo cierto, se va a mover de tres a cinco puntos, no más”, sostiene Alejandro Díaz Domínguez, profesor-investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey.

A 35 días de concluir las campañas, Sheinbaum mantiene el ritmo en sus actividades. Realiza de tres a cuatro eventos por día, en ocasiones incluida una conferencia de prensa, y visita de dos a tres estados.

Hasta este 25 de abril, la abanderada ya había visitado 29 de las 32 entidades del país, pero su objetivo es recorrer los 300 distritos electorales. En sus encuentros ha reunido a más de un millón de simpatizantes de 123 municipios.

La candidata mantiene el ritmo en sus actividades como al inicio de su campaña con tres o cuatro eventos por día. (Foto: Equipo Claudia Sheinbaum.)

En las últimas tres semanas, Sheinbuam sostuvo más encuentros y no solo mítines: se reunió con estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, sostuvo un encuentro con el Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán asistió a la Convención Bancaria en Acapulco, se reunió con el Council of the Americas y firmó el Pacto por la Primera Infancia.

Las polémicas aumentaron en los últimos días. Primero una que involucra a Arturo Zaldívar, quien fue señalado a través de una denuncia anónima de haber vulnerado la autonomía e independencia de titulares de órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación (PJF), con la intención de “satisfacer intereses personales y de terceros”.

Sheinbaum salió en defensa de Arturo Zaldívar y atajó que él se mantendrá en su equipo: “Él va a seguir participando, él va a seguir participando y el fondo del asunto es cómo es posible, repito, que la Corte o ministros de la Corte hagan una investigación de este tipo. La intervención en el proceso electoral es de los ministros de la Corte”.

Otra polémica acompañó en los últimos días a Sheinbaum: la cesión de sus propiedades. Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que de las dos casas y dos departamentos que la candidata reportó cuando era Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

“El patrimonio de Claudia Sheinbaum se esfumó, pues de dos casas y dos departamentos que reportó en su declaración de bienes cuando inició la jefatura de Gobierno, ahora afirma no tener nada e, incluso, en el primer debate presidencial dijo que vive en una casa rentada”, indicó MCCI en un reporte.

La morenista consideró como “normal” en una familia se realicen cesiones de propiedades, por lo que consideró que esa información forma parte de la “guerra sucia”.

Tras el reclamo “disfrazado” del presidente Andrés Manuel López Obrador por los ataques a su gobierno durante el primer debate, en este segundo capítulo se espera que Sheinbaum defienda más lo hecho en el gobierno federal y no lo que hizo como jefa de Gobierno capitalino.

“Pese a que Sheinbaum salió bien librada del debate, su estrategia disgustó al presidente y al obradorismo más fanático, quienes se mostraron indignados porque la candidata no se enfocó en defender el legado de López Obrador. Tomaron como una ofensa que la candidata hablara más de sus propios logros que sobre el presidente. Por eso, en el segundo debate habrá que ver si Sheinbaum repite su estrategia fría y calculadora u opta por una defensa ferviente del gobierno de López Obrador”, plantea el columnista Jacques Coste, en su texto Claves para el segundo debate presidencial.