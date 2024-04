Xóchitl Gálvez: "Sheinbaum ya se dio cuenta que hay retenes en Chiapas"

La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, señaló que Claudia Sheinbaum “ya se dio cuenta” de que hay retenes en Chiapas, ya que el fin de semana un grupo de hombres con el rostro cubierto interceptaron a la morenista, mientras viajaba en su camioneta, en la entrada a Morozintla.

“La señora (Claudia) Sheinbaum ya se dio cuenta que hay retenes; ella cree que fue un montaje de Latinus, no. Ustedes viven los retes, ¿si o no? ¿Les ha tocado? ¿Saben cuál es la tragedia? Que hay mucha gente de Frontera Comalapa desplazada aquí en Chiapas. Más de 3,000 personas han tenido han tenido que salir de sus tierras, porque ya no se puede vivir", dijo este martes.