Brugada acusa que Taboada quiso censurar el tema del "cártel inmobiliario"

Sebastián Ramírez, presidente de Morena en la capital, anunció una serie de medidas que emprenderán ante el "intento de censura" sobre este presunto caso de corrupción.

El morenista dijo que iniciarán una campaña para informar al respecto y pidió a los ciudadanos que si se les ordena no hablar, que "hablen" por ellos y que en redes sociales y medios de comunicación y las calles, "salgan a hablar del 'cártel inmobiliario'".

"Llama la atención que Santiago Taboada fue líder de ese grupo político y nunca se enteró de nada", sostuvo Ramírez, tras señalar que exfuncionarios de Benito Juárez han sido procesados y han entregado departamentos como parte de las investigaciones sobre el 'cártel inmobiliario'.

Brugada hizo un llamado a la Fiscalía General de Justicia CDMX para que continúe investigando los posibles lazos entre Taboada y la red de corrupción inmobiliaria en Benito Juárez, no aclaró que se deben respetar los procesos de este organismo autónomo y no busca una orden de aprehensión contra el candidato opositor en medio de la campaña.

“Hacemos un llamado para que la Fiscalía investigue y resuelva. Ojo, no queremos que se mal interprete (…) como un asunto de persecución política porque es candidato. Esto hay que dejarlo muy claro, de ninguna manera estaríamos nosotros pretendiendo eso.

“Creo que lo más sano es que la Fiscalía tenga sus tiempos que ellos deben de tener para que resuelvan. (...) No estamos diciendo que salga una orden de aprehensión durante la campaña porque eso a nosotros no nos interesa, no es lo que estamos solicitando”, dijo.

El domingo pasado, durante el segunda debate, prevalecieron las acusaciones de corrupción entre Brugada y Taboada. La morenista señaló a a su contrincante por el que calificó el “escándalo de corrupción más grande del siglo” en la alcaldía Benito Juárez.

Además, exhibió vínculos del panista con funcionarios señalados por el "cártel Inmobiliario", como su antecesor Christian Von Roerich, actualmente en prisión preventiva.