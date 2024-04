Sheinbaum propone a banqueros mejorar la regulación financiera

Las pensiones no se van a tocar

Sobre la reforma al sistema de pensiones, Claudia Sheinbaum expuso que la intención es mejorar la pensión que recibirá un trabajador en su retiro, sin embargo, aclaró que el recurso saldrá de un Fondo de Bienestar, pero que las pensiones no se van a tocar.

“La reforma del 97 y del 2007 hacen que las pensiones sean muy pequeñas e incluso, no garantizan pues la posibilidad de una vida posterior. Lo que se está planteando es mejorar ese sistema, ¿de de dónde sale el recurso?, de un fondo de pensiones que está realizando el presidente y una parte de ese financiamiento viene de pensiones que no se han reclamado... y que van al fondo de pensiones, lo demás, las pensiones no se van a tocar”, destacó.

Sheinbaum rechazó que para obtener más recursos se vaya a impulsar una reforma fiscal, pues considera que aún hay margen para obtener recursos.

“Por lo pronto no estamos pensando en una reforma fiscal”, atajó.

Para obtener más recursos, Sheinbaum planteó la digitalización y simplificación para el pago de impuestos.

"¿Cómo hacer para que México siga creciendo?", se preguntó la candidata. Como respuesta planteó impulsar 10 polos de bienestar, 100 parques industriales nuevos, y la consolidación de proyectos estratégicos como el Tren Maya, el Tren Interoceánico, el Aeropuerto Felipe Ángeles.

En Guerrero, una de las 10 entidades más violentas del país, delineó los cinco ejes de su proyecto de seguridad pública, en el cual plantea atención a las causas, consolidar la Guardia Nacional y coordinación con policías y fiscalías.

A diferencia de la otra puntera en la contienda por la Presidencia, Xóchitl Gálvez, en su discurso no fue interrumpido por los aplausos de los asistentes a la Convención Bancaria.