Mujeres de MC denuncian violencia política y exigen reunión con Dante Delgado

“Son espacios ganados gracias a nuestro trabajo, no son canonjías del partido ni de nadie y, a pesar de las condiciones de adversidad, coincidimos en dar la batalla porque tenemos la enorme responsabilidad de representar a otras mujeres y sus causas”, expusieron en un comunicado.

El pasado 4 de abril, Sofía Yunes renunció a Movimiento Ciudadano, tras un cambio que le quitó la candidatura a una diputación plurinominal por Veracruz.

Sin embargo, la sobrina del exgobernador veracruzano Miguel Ángel Yunes negó que ese fuera el motivo de su renuncia.

🚨COMUNICADO IMPORTANTE



En seguimiento a la carta entregada el 7 de abril, dirigida al Coordinador de la Comisión Operativa Nacional de @MovCiudadanoMx, y de la cual no hemos recibido respuesta; en consenso, las mujeres firmantes hemos decidido hacer públicos los puntos que… pic.twitter.com/SaQ2iHVqN6 — Ana Lucía Baduy (@analuciabaduy) April 18, 2024

“La decisión la he tomado porque Movimiento Ciudadano ya no tiene un proyecto propio, porque Movimiento Ciudadano se puso al servicio de un gobierno y se volvió un partido esquirol de Morena y yo no me pienso prestar a ello. Yo creí en el proyecto, creí en sus dirigentes y me han decepcionado mucho”, afirmó en un video publicado en sus redes sociales.

La carta también la firman Alejandra García Morlan, delegada nacional de MC en Oaxaca y excandidata a gobernadora; Alejandra Puente García, integrante de la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano, y Marbely Costanzo Rangel, excandidata a gobernadora de San Luis Potosí.