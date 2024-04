Ante sequía en Chihuahua, la candidata presidencial por el PAN, PRI, PRD, Xóchitl Gálvez, propuso renegociar la entrega del agua a Estados Unidos en 2025, pues dijo que no está lloviendo y no hay como pagar.

“Ya no va haber riego para el ciclo que viene, el pago del agua a Estado Unidos que se tiene que hacer en 2025, hay que renegociarlo; sentarse con Estados Unidos y decirle que no llovió y que no tenemos cómo pagar el agua y tenemos que buscar alternativas, pero no pueden dejarles a ustedes sin nada”, dijo la candidata.