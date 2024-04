¿Efecto boomerang? Señalamientos electorales de AMLO en 2006 resuenan en 2024

Piden neutralidad electoral a AMLO

Al día de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador cuenta con más de 40 “señalamientos”, indican 25 exconsejeros, exmagistrados y excomisionados, en una carta dirigida a la opinión pública, titulada “Neutralidad electoral en el servicio público”.

Además, detallan que las violaciones a la norma son sistemáticas, la impunidad es evidente “y la apuesta de reventar la ley también”.

“No es justo que los servidores públicos aprovechen su condición de autoridad para afectar la equidad en la contienda. No sólo no es justo, está en la ley. Hacemos un llamado enérgico para que los titulares de los poderes ejecutivos, no sólo a nivel federal, sino estatal y municipal, se conduzcan bajo parámetros de neutralidad consagrados en la Constitución”, resaltan.

En el texto firmado entre otros por los expresidentes del IFE-INE, José Woldenberg, Leonardo Valdez, Lorenzo Córdova, establece que el titular del ejecutivo “insiste” en que por encima de la ley está la justicia, sin entender que la autoridad aplica la ley precisamente para procurar justicia.

Reconocen que la búsqueda de la neutralidad electoral de los servidores públicos ha sido una constante, tanto en la construcción de las normas como en el accionar de las autoridades electorales.

“La idea de la neutralidad surge de la inconformidad de los actores políticos respecto de las expresiones que los funcionarios públicos emitían en las contiendas electorales. La percepción era que la equidad se dañaba”, indican.

También firman la carta los exconsejeros Ciro Murayama, Marco Baños, Benito Nacif, Arturo Sánchez, María Marván, Jaime Cárdenas, Alfredo Figueroa, José Roberto Ruiz Saldaña y Jacqueline Peschard, así como los exmagistrados María del Carmen Alanís, Fernando Ojesto Martínez Porcayo, José de Jesús Orozco Enríquez, entre otros.