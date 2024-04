Falló el formato en el primer debate del INE, coinciden expertas

El primero en poner el tema sobre la mesa fue Carlos Bravo Regidor, columnista de Expansión Política, quien calificó el debate como una especie de “tianguis”, en el que por momentos se escuchaban acusaciones, respuestas ante acusaciones, propuestas.

“Me pareció un debate en el que había demasiadas preguntas en el que más que contrastar con claridad distintas visiones del país parecía un tianguis de pedacería de propuestas. Pasaban de una cosa a la otra, luego, un ataque, un reproche, una réplica, una sonrisa nerviosa”, aseguró el experto.

Georgina de la Fuente, especialista en elecciones, consideró que el debate deja un "mal sabor de boca" en general y eso es lo que propicia que no se pueda decir que no haya una ganadora o ganador.

“El perdedor en el debate me parece que es el INE. La organización del debate, detalles en la producción, detalles de la dinámica general del debate, la metodología. No ayudaron y eso abonó a la percepción de lo atropellado del ejercicio”, expresó.

De la Fuente detalló que un minuto y medio para responder a temas complejos, como la atención a la salud, no permite que la ciudadanía conozca las propuestas.

El debate fue metido en una licuadora en donde se quiso bombardear con propuestas que no se registraron y se quisieron mover emociones que no se alcanzaron a mover Gisela Rubach, experta en elecciones

En esto coincidió Martha Aída Cantú, consultora en Imagen Pública, quien destacó que chocaban entre ellos al querer ofrecer la respuesta o su postura sobre lo que los moderadores les cuestionaban.

“Les falló el cronómetro y el formato no facilitó las cosas. El principal perdedor somos el pueblo, porque nos quedamos con este sabor de boca de haber visto estos debates hace seis años y seguimos viendo estos ataques, no contestar las preguntas que se les hacen. Y en este caso no se tiene fondo ni forma, porque a veces uno dice, que se buscan distractores de forma para ocultar deficiencias en el fondo, pero aquí ni siquiera ayudó la forma. Se perdió la oportunidad de dar a conocer buenas propuestas o pensamientos que le permitiera ver a la ciudadanía las opciones”, destacó.