Impulsan "última oportunidad" para designar magistrados del Tribunal Electoral

Los senadores Julen Rementería, del PAN, y Emilio Álvarez Icaza, del Grupo Plural, estiman que solo se necesita una de las ocho sesiones restantes que le quedan al pleno en este periodo, para cumplir con ese mandato constitucional.

Rementería, acusa a Morena de negarse a designar las dos magistraturas, posicionamiento que es respaldado por Álvarez Icaza.

Mientras, la Sociedad Civil ha recolectado firmas para enviarlas a la Cámara Alta para exigir el cumplimiento de la ley y la Organización Resiliencia México reitera su llamado a que se cumpla el artículo 99 constitucional, que a la letra dice:

“Los Magistrados Electorales que integren las salas Superior y regionales serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La elección de quienes las integren será escalonada, conforme a las reglas y al procedimiento que señale la ley”.

¿Qué postura expuso Monreal?

Sin embargo, para el senador Ricardo Monreal se mantiene cancelada la posibilidad de alcanzar acuerdos para lograr los nombramientos tanto para la Sala Superior del Tribunal Electoral, como para completar a los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

“La explicación de origen es que no hay acuerdos y que, frente a las posiciones políticas, se alejan los acuerdos”, expresó el senador morenista, quien recordó que para la elección de los magistrados se requieren dos terceras partes.

“En puntos de acuerdo que antes no teníamos problemas ya tenemos problemas… tienen razón; son sus estrategias políticas, pero me temo que no va a ser posible que saquemos por consenso asuntos trascendentes que es nuestra obligación constitucional hacer”, anotó en entrevista en la Cámara Alta.