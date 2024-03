Caso Colosio: 30 años de dudas, sospechas y versiones sin aclarar

¿Colosio hubiera cambiado algo?

La ausencia de Colosio sí afectó al país en materia económica y para mal, pues no habría tomado algunas decisiones que si se concretaron, explica Basave, quien de entonces a la fecha ha sido presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y en 2018 coordinador de asesores del excandidato presidencial Ricardo Anaya.

Pero rechaza que el político fallecido hubiera hecho algo distinto a lo hecho, en general y en materia económica.

“La ausencia de Colosio, su no presidencia de la República pues también dijo le hizo daño a México en otros sentidos, en económico”, ejemplifica.

También expone que no hubiera sido un político de izquierda:

“No era un nombre de izquierda ni en su política económica... habría seguido en lo esencial de una política macroeconómica prudente, muy parecida en el sentido a la de Salinas.

“Pero sí creo que habría tenido matices. Yo no creo, por ejemplo, que él habría simpatizado con la idea de las extranjerización de la banca mexicana a la que ayudó mucho Zedillo”, detalla.

Finalmente, el excolaborador de Colosio considera que sí “habría sido mucho mejor presidente que Zedillo, era un hombre mucho más inteligente y talentoso”.

La realidad, indica el historiador Coste, es que Colosio dejó a una generación de políticos reformistas en el PRI y esta se quedó esperando una oportunidad para la política.

Los colaboradores de Colosio tenían una agenda reformista y “toda esa generación se quedó con una especie de espinita de qué hubiera pasado si no hubiera ocurrido el magnicidio y hubieran llegado al poder”.

Hay quienes plantean que la llegada al poder de Colosio hubiera cambiado todo, sin embargo considera que es una suerte de idealismo.

Pero si es así o no, Basave plantea que hoy, 30 años después lo que si hay son visos de restauración del partido hegemónico que había en 1994 y era el PRI, pero ahora con Morena, la fuerza política del presidente López Obrador.

“Si veo un proyecto de no sólo de formar un partido hegemónico con Morena como lo fue el PRI en su momento, con un régimen autoritario, y de cierta medida un nuevo maximato con un poder tras el trono, que sería López Obrador de expresidente si gana Claudia Sheinbaum”.

A su juicio de ganar esa candidata habría autoritarismo y concentración de poder, por lo que claramente se define por Xóchitl Gálvez y no por Movimiento Ciudadano (MC), partido en el que milita su hijo Agustín Basave Alanís hoy diputado federal y cercano a Colosio Riojas, también de ese partido y considerado presidenciable, como su padre.

De acuerdo con el profesor emérito de la Universidad de Monterrey (UDEM), va con esa postulación opositora porque ahora a diferencia del PRI de antes, está la agravante de que López Obrador busca “seguir manejando las cosas. Creo que convirtió en la silla del águila (presidencial) en una silla eléctrica Para que si su sucesora no hace lo que él quiera venga la descarga con la revocación de mandato”.

Sin embargo indica que lo más grave es “la gestación del pensamiento único. Si no piensas como la Cuarta Transformación no eres honesto, eres corrupto, no eres ni mexicano, ni mexicana, eres un apátrida, un traidor. Ese es el preludio del pensamiento único que no quiere decir que no hay quien piense diferente, sino que quien lo hace es marginado”.