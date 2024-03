Gestión de la Marina en aduanas confronta a Xóchitl Gálvez y Sheinbaum

¿Qué dijo Xóchitl?

Este 13 de marzo, durante su gira por Tijuana en busca del voto rumbo a la elección del 2 de junio, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Gálvez, ofreció que modernizará e invertirá en los cruces fronterizos.

Y sin dejar de reconocer el trabajo y el respeto a la labor que realiza la Marina, fustigó sus magros resultados en materia de corrupción en las aduanas, así como en su lucha para frenar el ingreso de drogas y fentanilo.

“…como en todas las ciudades fronterizas de nuestro país a modernizar a invertir en los cruces fronterizos para que no tengan que estar tres horas ahí. Con todo respeto a la Marina, no ha terminado con la corrupción y lo único que han hecho es que un problema que antes no era un problema, siguen entrando armas, sigue entrando fentanilo como si la marina no existiera”, dijo la panista.

“…yo tengo todo el respeto para los marinos. Todo el respeto, pero los pusieron a hacer cosas que no son de su competencia, de su experiencia y es lógico que haya tiempo de aprendizaje y es lógico que siempre ha haber corrupción”, añadió.