Las encuestas no reflejan lo que pasa en México, dice Xóchitl Gálvez

Antes de comenzar su evento en Coahuila, Xóchitl Gálvez señaló que Claudia Sheinbaum no va a mejorar en la contienda, ya que no ha aceptado de los problemas de inseguridad que hay en el país.

“(Shinbaum) no pudo firmar el documento del Episcopado en materia de seguridad, porque dice que México no está con un problema de inseguridad, que no hay miedo en las calles, que no comparte el diagnóstico de que el tejido social está quebrado, pues ante eso no hay posibilidades de que mejore”, mencionó.

En el mitin con la estructura territorial en Saltillo, Coahuila, Xóchitl Gálvez, recordó en lo que va del gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador se ha registrado 180 homicidios, por lo que aseguró que reducir los índices de inseguridad será su principal objetivo en caso de ganar las elecciones.

Explicó que su estrategia de seguridad se basará en lo que ha implementado dicha entidad, pues dijo que este estado, junto con Yucatán, son de los más seguros en el país.

“Hemos copiado el modelo Coahuila para regresarle la paz y la tranquilidad a México. Junto con Yucatán y Coahuila, un gobierno panista y un gobierno priista son los dos estados más seguros del país”, declaró.

Además, agregó que por ello incorporó al diputado Rubén Moreria, exmandatario de dicha entidad, a su equipo de campaña para diseñar su política de seguridad.