Molotov niega que haya compuesto canción a Xóchitl Gálvez

Xóchitl Gálvez promete negociaciones con EU

Xóchitl Gálvez mencionó que no importa quién gane las elecciones presidenciales de Estados Unidos (Joe Biden o Donald Trum), pues aseveró que ella negociará con él y prometió capacitación a migrantes en México.

Mientras, en el Foro Frontera de Siglo XXI: Seguridad y Desarrollo, en Tijuana, Baja California, Xóchitl Gálvez dijo que el tema de migración a Estados Unidos no debe ser visto como un problema, sino como una oportunidad, pues dijo que habrá nuevas negociaciones con el país vecino.

“Hoy México tiene que una negociación más clara con Estados Unidos. A mí no me da miedo ni Trump ni Biden. A mí quién me pongan va a ver una relación muy franca, directa. Lo que sí es que no vamos a aceptar una agenda que violenten derechos humanos”, declaró.

Mencionó que el ser de facto tercer país seguro sin haber peleado nada a cambio fue “un error garrafal del gobierno actual”, porque dijo que se tuvo que pedir que se pusieran en regla los documentos de migrantes mexicanos que están en EU o recursos para atender migrantes que están a la espera de visa humanitaria en México.