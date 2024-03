El PAN en el Senado pide desaparecer poderes en Guerrero; aplazan debate

Sólo quieren fastidiar, advierte Félix Salgado

Por la tarde, ante un pleno del Senado semivacío, se improvisó un debate sobre la situación en Guerrero, con la aclaración de la presidenta de la mesa, Ana Lilia Rivera, de que será hasta el 20 de marzo cuando la mesa directiva acuerde el trámite tras la petición del PAN.

Se confrontaron al senador Félix Salgado Macedonio con la senadora panista Lilly Téllez, quien advirtió que o no sabe el legislador lo que pasa en su estado, o es cómplice.

“Yo me imagino senador Félix Salgado Macedonio que usted no sabe que Guerrero está bajo fuego, no sabe de la opresión que viven los guerrenses, que está bajo las órdenes del crimen organizado; que ha subido el cobro de piso, la extorsión, los asesinatos, bloqueos, ausencia de orden, de ley, de seguridad y de Estado de Derecho. Me imagino que usted Salgado Macedonio es un ignorante de cómo está Guerrero, porque si no es así usted está coludido con los criminales dueños de Guerrero”, dijo.

Salgado, padre de la gobernadora, aseguró que hablan de Guerrero quienes no conocen a la entidad.

“La señora no conoce Guerrero, cómo hablan de Guerrero. Yo creo que ni conoce Sonora que es su tierra. Cuando hablen deben de hablar con justa causa y si no la tienen no hablen cosas que no son", dijo Salgado.

“Hablan de desaparición de poderes en un estado. ¿Cómo que no hay gobernadora? Si ahí está, la estamos viendo en las redes sociales trabajando, visitando municipios. Ahí está el poder legislativo y el poder judicial trabajando. No hay que darle la entrada (a la solicitud de desaparición de poderes), solamente es un capricho para estar fastidiando en el proceso electoral” advirtió.