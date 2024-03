Al Tribunal Electoral no le temblará la mano, advierte magistrada Mónica Soto

De cara a la elección federal del 2 de junio, la magistrada Mónica Soto aclaró que ningún partido, actor o grupo podrá decirle a ella o a alguno de sus compañeros en el Tribunal Electoral, cómo votar y dijo que "no le temblará la mano", ni se va a "doblar" a la hora de emitir sentencias.

“El tribunal Electoral está ajeno a la polarización de las campañas políticas. El Tribunal Electoral no es un actor político, el Tribunal Electoral no está en campaña, no está buscando una candidatura y es la última instancia. Es parte de nuestro sistema jurídico y de nuestro sistema electoral, pero no podemos involucrarnos o ser parte de esa polarización”, enfatizó.