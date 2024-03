Campañas millonarias: hasta 8,698 mdp para candidatos en 90 días de competencia

¿A cuánto equivale el gasto en campañas?

El total de más de 8,000 millones de pesos equivalen a varios programas sociales, como La Escuela es Nuestra, Jóvenes Escribiendo el Futuro, la Beca Universal para Estudiantes Benito Juárez y acciones de Agua Potable y Drenaje, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos consultado.

Escuela es Nuestra 1,332,842,218

Jóvenes Escribiendo el Futuro 1,170,107,449

Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez 3,936,658,675

En entrevista, Juan Martín Reyes, politólogo por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), comentó que existe simulación en el gasto de campañas, porque por una parte está lo que se reporta ante ante el INE y por eso son los topes, y por otra lo que no se notifica.

“Una cosa son los gastos que se reportan, esa es la contabilidad oficial, pero luego hay una enrome cantidad de gastos que no se reportan (…) Tener topes de gastos que son incoherentes y bajo, lo que genera son mercados negros. Entonces, los partidos políticos tienen incentivos para no reportar gastos de campaña para no rebasar los topes”, mencionó.

Recordó que con la reforma electoral de 2014 se estableció desde la Constitución que las candidaturas que rebasen los topes de gastos de campaña, podrían ser sancionados o generar la nulidad de una elección.