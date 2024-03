Gálvez y Máynez coinciden en el cierre de refinerías; AMLO responde

También, enfatizó que el presidente municipal de Cadereyta no permitirá que se cierre la refinería y corrigió a la candidata Xóchitl Gálvez, pues dijo que en Tampico no existe una instalación industrial.

"Una persona dijo que había que cerrar la refinería de Tula, otra más dice que no, que mejor cerrar la de Cadereyta y la de Tampico. Hoy el presidente municipal de Cadereyta dijo que no permitiría que se cerrara la refinería de ese municipio. De modo que ya la libramos porque no se cerrará ninguna, dado que la de Tampico no existe", escribió en su cuenta de X López Obrador.

Ayer y hoy, la candidata del PAN, PRI, PRD, Xóchitl Gálvez, anunció que en los primeros seis meses de su gobierno cerrará “de forma definitiva” dos refinerías (la de Cadereyta y la de Tampico), ya que dijo que tan sólo una de ellas, la primera, es la fuente fija de contaminación y la principal causa de enfermedades respiratorias en Nuevo León.

En reunión con expertos en temas ambientales, mencionó que esta decisión no es una ocurrencia, sino se derivó de un análisis que realizó su equipo. Además, comentó que cambiará el nombre de Pemex a “Emex”, que es Energías Mexicanas, la cual extraerá petróleo y producirá electricidad.

