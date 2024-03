Xóchitl analiza reanudar construcción del Aeropuerto de Texcoco... si gana

Al participar en la Reunión Plenaria del Consejo Consultivo de Citibanamex, la candidata de la coalición Fuerza Corazón por México comentó que tiene un equipo técnico que analiza esta opción y dijo que los estudios que hasta ahora ha realizado su equipo el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), construido en la actual administración, tiene limitantes para crecer, debido a un cerro que hay cerca.

“Plantearse este proyecto, porque lo que se requiere son seis pistas y parece, lo que se está terminando estudiar, es hasta cuándo puede crecer el AIFA. Parece que tiene un cerro y es una limitante en su posibilidad de crecimiento. No voy a dar una respuesta hasta que tenga los estudios completos en todo sentido en todo sentido financieros y técnicos y tomar una decisión. No la voy a tomar con el hígado”, dijo.

En está reunión, la candidata sostuvo que está a menos de 10 puntos de distancia de Claudia Sheinbaum en las preferencias electorales, por lo que les dijo a los banqueros que dejaran de ser “derrotistas” y creer que ganará la morenista, pues mencionó que “está empezando el partido”.

Xóchitl Gálvez arrancó su campaña presidencial la semana pasada. (Crédito: Raquel Cunha/Reuters)

“¿Por qué cree que no vino a Sheinbaum (a la reunión con Citibanamex)?, porque tiene miedo a equivocarse y quiere cuidar su ventaja. Sabe que me estoy acercando y que me están conociendo”, mencionó.

También propuso que los candidatos a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y a la Fiscalía General de la República (FGR) sea propuestas de instituciones académicas y organizaciones civiles para evitar “cuates y cuotas”.

“En materia en democracia estoy preocupada por el ataque a las instituciones (…) Como presidenta me gustaría que los candidatos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fueran propuestas por instituciones con rigor técnico y académico, que no se cuelen ninguno como los que tenemos ahora de voceros”, declaró.

En materia internacional, comentó que con quien gane las elecciones presidenciales en Estados Unidos ella buscará una cooperación “franca y directa”, por lo que planteó la creación de una Agencia Binacional de aduanas donde “cuidemos mutuamente” en materia de drogas y armas ilegales.

“No le tengo miedo a (Joe) Biden ni (Donald) Trump, el que me pongan para negociar, voy a esta fuerte y clara de cuáles son los intereses de México (…) Con el que sea, porque sería yo presidenta y está chingón”, dijo la candidata, pues en los próximos meses habrán elecciones en Estados Unidos.

En seguridad, declaró que buscará que el mando de la Guardia Civil debe ser civil, porque dijo que “lo que es militar a los militares y lo que es civil a los civiles”, y agregó que el Ejército no debe estar arreglando baches, distribuir vacunas y libros.