Máynez responde a Alfaro: las formas cambian, son generaciones distintas

“Como se dice, yo no me pongo el saco, no me queda. He sido un servidor público muy serio en mi ejercicio profesional, en mi formación académica, ahí están mis resultados como legislador, mis agendas, mis contribuciones”, defendió el candidato.

Este miércoles, Enrique Alfaro declaró sentir tristeza por la forma en que MC está haciendo política y sostuvo que no se identifica con ese modelo.

“Todo lo que se ha construido en torno a ese modelo y esa apuesta política, pues yo no tengo ninguna identidad con ello. Yo no soy 'fosfo fosfo', yo no soy lo nuevo, yo no soy 'arrancate, compadre', yo no soy nada de eso. Yo soy un político serio, soy un político profesional y jamás voy a estar de acuerdo con esa noción de la política que la envilece, la banaliza, no puedo”, lanzó.

Desde que Álvarez Máynez fue elegido como el candidato presidencial de MC, en sustitución de Samuel García, actual gobernador de Nuevo León que no pudo competir por la Presidencia República por temas legales, Alfaro ha sido crítico con el partido naranja y no ha apoyado públicamente a Álvarez Máynez.

“A lo mejor yo soy el que está equivocado, pero yo no puedo hacer política así. Y eso que está pasando acá, perfiles, personajes, narrativas, me entristece mucho”, agregó Alfaro.