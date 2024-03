Máynez se disculpa en el ITAM por video donde bebe y se burla del INE

“Por supuesto que no me siento orgullo de haber trivializado un tema que puedo discutir, que puedo llevar al debate público con criterios de objetividad, con evidencias. No es la forma de plantear mis diferencias con el INE”, explicó.

“Yo sé que yo contribuiría más dando esa discusión con seriedad que trivializandola, así que te pido una disculpa”, dijo Álvarez Máynez a la estudiante que planteó la pregunta.

El video referido se filmó mientras el candidato presidencial asistía a un partido de futbol y desató la polémica aparecer alcoholizado.

Aunque reconoció el error, defendió que lo expuesto en la grabación no contiene nada de ilegal ni sancionable.

“Es rectificable desde el punto de vista moral, desde la conducta y desde la idea de ejemplaridad y el testimonio que uno le quiere dar a las personas. Y sí, estoy de acuerdo contigo, hay que respetar al árbitro, incluso aunque se equivoque, aunque sea injusto”, agregó.