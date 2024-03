Xóchitl Gálvez: Harfuch es el que trabajó con Calderón y García Luna

“Dice Claudia (Sheinbaum) que yo quiero una guerra contra el narco. Que no se equivoque, quien tiene al personaje que trabajaba con Felipe Calderón, es ella. Omar García Harfuch trabajaba con (Genaro) García Luna. Así que quien esta con un personaje con dudosa procedencia es ella”, declaró la candidata del PAN, PRI, PRD.

Agregó que ella apuesta por aplicar la ley “con inteligencia y decisión, pero no vamos a permitir que sigan asesinando a jóvenes”.

En este evento, Xóchitl Gálvez también habló de la construcción de la refinería Dos Bocas en Tabasco al señalar que hubo “una robadera” en esta obra, ya que costó 240 mil millones de pesos más de lo que se había establecido.

“Yo no tengo nada contra la refinería, pero no se vale que digan que se inauguró en junio de 2022 y era una tomada de pelo. Luego nos dijeron que iba a funcionar en junio de 2023 y otra vez nos tomaron el pelo. Nos dijeron que en febrero de 2024 estaría refinando más de 200 mil barriles de petróleo. Ya pasó febrero de 2024 y no está la refinería”, dijo.

Por ello, prometió que de ganar la presidencia aplicará una auditoria de la construcción de la refinería y castigaran a los corruptos; además, se comprometió en terminar la obra, ponerla en funcionamiento y capacitar a los jóvenes que viven en el estado para que trabajen en esta instalación industrial.