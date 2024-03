Tras estrategia de AMLO, Sheinbaum ofrece consolidar la Guardia Nacional

Atención a los jóvenes

Shienbaum busca continuar con la estrategia de López Obrador de dar atención especial a los jóvenes para que no sean atrapados por el crimen organizado. Para lo que propone mantener programas como Jóvenes Construyendo el Futuro e implementar otros como "Jóvenes Unen a al barrio", el entrega un apoyo mensual de 3,000 pesos a los involucrados en actos delictivos o con problemas de adicciones, a cambio de 90 horas mensuales en actividades culturales y deportivas.

Beatriz Adriana Olivares, exdirectora del Injuve de la Ciudad de México y quien fue la encargada de implementar el programa en la capital, explica que en la lucha contra la inseguridad, los jóvenes son un punto clave.

“Son las víctimas y los victimarios, pero hay que recordar que no hay ningún joven que nazca malo. Toman malas decisiones porque tienen necesidades distintas que no siempre se han podido satisfacer. Nosotros en la Ciudad de México hicimos un gran esfuerzo, el presidente Andrés Manuel ha hecho un gran esfuerzo con Jóvenes Construyendo el Futuro y ha sido el principio de todo un camino que nos toca recorrer, pero no se puede que el camino lo recorra solo el gobierno, lo tiene que recorrer de la mano de los jóvenes”, explica en entrevista.

El ex ministro de la Corte Arturo Zaldívar, ahora parte del equipo de Sheinbam resume que el plan de atender las causas sí dará resultados en el corto plazo:

Con la estrategia de seguridad de @Claudiashein se avanzará en la construcción de la paz, a través de la justicia.

Consta de 5 puntos que resumimos:

1. Atención a las causas.

2. Consolidar la Guardia Nacional.

3. Inteligencia e investigación.

4. Coordinación institucional… pic.twitter.com/HppDpNxtkc — Arturo Zaldívar (@ArturoZaldivarL) March 7, 2024

Los jóvenes de 15 a 29 años en México son 1 de cada 3 víctimas de homicidio doloso que ocurre en el país. Esa es una cara de la moneda, y la otra es que son victimarios, es decir, aquellos que ocasionan la violencia.

Por ese motivo, la apuesta de Sheinbaum es alejarlos de la violencia.

“Tú se los quitas y ya combatiste la inseguridad porque claro que es una pelea de uno a uno”, agrega Olivares.