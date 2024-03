Álvarez Máynez promete academia nacional de policías para mejorar seguridad

“El paradigma punitivista es un absurdo en un país en el que solo uno de cada 200 delitos llega a juicio. De cada 100 delitos que se cometen en este país, solamente 11 son denunciados. De esos 11 que fueron denunciados, solo en 8 de cada 100 se abre carpeta de investigación. Mientras eso suceda, no importan las penas, no importa el punitivismo, no importa la cárcel, si 199 de cada 200 delitos son impunes. Hay que utilizar la inteligencia también”, explicó.

A decir de Álvarez Máynez, no es necesario investigar y criminalizar a millones de personas para consolidar un verdadero sistema de justicia, pues el “universo criminal” es de entre 150 y 200,000 personas.