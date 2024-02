Xóchitl Gálvez anuncia que arrancará su campaña en Fresnillo, Zacatecas

"Voy a arrancar en el municipio número uno de percepción de inseguridad, porque eso quiere decir que es el lugar donde la gente tiene más miedo y no me puse a pensar quién gobierna ahí, simplemente esa es la realidad y más que medrar, lo que yo quiero es darles una esperanza de que van a tener una mujer que sí va a enfrentar a los delincuentes y que no va a abandonar a los ciudadanos a su suerte, porque lo que ha pasado en Fresnillo es de horror", dijo.

La candidata precisó que su arranque será a las 12:00 de la noche, mandando un mensaje de esperanza a todos los mexicanos de que va a acabar la violencia en el país.

Posteriormente, dijo, estará en Aguascalientes y luego en Irapuato, Guanajuato, a las 17:00 horas.

De acuerdo con los últimos datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en diciembre de 2023 las ciudades con mayor porcentaje de población que se siente insegura fueron Fresnillo, con 96.4 %; Naucalpan de Juárez, con 91 %; Uruapan, con 89.9 %; Ecatepec de Morelos, con 88.7 %; Zacatecas, con 87.6 %, y Cuernavaca, con 85.7%.

Xóchitl Gálvez, quien este domingo confirmó que su teléfono también fue filtrado, al igual que el de Claudia Sheinbaum y otros políticos de Morena, reiteró que no cambiará de número y que continuará recibiendo y respondiendo a las llamadas y mensajes que reciba, ya sean a favor o en contra.