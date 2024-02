Gálvez pide a AMLO prestar atención a las matanzas de jóvenes y no a los bots

Frente a la tendencia en redes sociales con el hashtag “narcopresidente”, Gálvez apuntó: “llama la atención que el presidente esté más preocupado por los bots de las redes sociales que por los muertos” y que por los jóvenes asesinados en Tlaquepaque. Y más por las redes sociales que por lo que ha sucedido en Guerrero, lamentó.

Gálvez advirtió que la inacción frente al crimen organizado y la visita que el presidente hizo a la mamá de El Chapo es uno de los orígenes de las acusaciones. El otro es que “ellos sembraron polarización” en redes y ahora la cosechan.

“Este saludo a la mamá del Chapo creo que lo dejó marcado. Estas cosas que él ha tomado la decisión de hacer generan esta sensación de que no se está haciendo lo suficiente cuando la delincuencia está creciendo en el país y el gobierno se hace a un lado. Si son complicados estos hashtag, pero el presidente los tiene que enfrentar con la ley en la mano”, insistió al demandar de nuevo en que presente denuncia en Estados Unidos por difamación ante la información de haber recibido presunto financiamiento de grupos criminales en campaña presidencial .

En las redes sociales, dijo, “hay un bloque: mita y mita, ese es el tema. La polarización la impulsaron ellos, ellos impulsaron el odio y ellos están cosechando la violencia”, remarcó.

Respecto a las críticas de López Obrador y Sheinbaum en contra de quienes participaron en la marcha por la democracia del domingo 18 de febrero, Gálvez acusó a la abanderada oficial de incongruente.

Expuso que si el presidente dice que son corruptos, entonces Sheinbaum dice que son falsos e hipócritas:

“Es increíble que Sheinbaum esté más preocupada por los bots” que por la violencia. No entiendo cómo va con el Papa la semana pasada y una semana después ataca a los mexicanos que fueron a marchar. No hay congruencia y ahí se nota que en el fondo, en el fondo no cree en los principios del Papa Francisco”, acusó.

Gálvez se refirió a las nuevas acusaciones de corrupción de supuestos beneficios de la familia Beltrán –es decir, familiares de su primera esposa, Rocio Beltrán– en contratos de Pemex y los señalamientos de corrupción en el gobierno actual.

Esto, frente a la salida de Emilio Lozoya, ex director de Pemex, quien desde este martes puede seguir su proceso en libertad, advirtió que no hay combate a la corrupción y se quiso perseguir a los opositores.