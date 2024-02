Atorones en contratos, conflictos y violencia; así va el INE a la elección

Incumplimientos empresariales

Desde el viernes 9 de febrero más de 49,000 capacitadores (CAEs) contratados por el INE –la mitad con vestimenta completa– caminan por todo el territorio nacional para ubicar a 13 millones de ciudadanos (cuyo primer apellido inicie con A y nacidos en marzo o abril) para convencerlos de participar en la elección.

Los recorridos durarán semanas, para luego capacitar a estos ciudadanos para fungir como funcionarios de las 170,000 casillas a instalar en la jornada electoral.

Y aunque el asesinato del CAE de Zacatecas en 2021 fue un caso atípico y no se ha presentado ninguno más de un trabajador en tareas de recorridos, eso es porque ese organismo históricamente ha tomado como una de sus precauciones el proporcionarles vestimenta que los identifique plenamente como personal del INE: chamarras, gorra y mochila con logos del organismo.

◾️ La comunidad INE lamenta la muerte de nuestro compañero Capacitador Asistente Electoral ◾️ pic.twitter.com/TdeieW885K — INE Zacatecas (@IneZacatecas) February 19, 2021

Este 2024, ese vestuario no estuvo a tiempo, pues el proveedor Bell-Krom SA de CV no entregó las chamarras comprometidas y se tuvo que improvisar con la distribución de camisetas blancas con el logo del INE y un código QR para que cualquier ciudadano pueda corroborar la identidad.

De acuerdo al Instituto, un retraso similar ocurrió la pasada elección federal de 2021 y el asunto se solventó con camisetas como las que volvieron a recurrir de emergencia.

El problema no es menor, considera el exconsejero del INE, Marco Antonio Baños Martínez, pues además de que pudiera ponerse en riesgo la integridad de los CAEs por carecer de identificación adecuada, la falta de ese equipo también podría inhibir a los ciudadanos a abrir sus puertas.

“Imagínese si a los ciudadanos que fueron sorteados les tocan la puerta, ¿a poco le van a abrir a una persona que no se identifica claramente, que no tiene los distintivos que se usan en estos trabajos? Eso genera desconfianza y dado el problema tan terrible que hay de inseguridad a nivel nacional, pues la gente no les abre la puerta”, valora.