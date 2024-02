Veracruz se niega a firmar convenio para permitir voto en prisión preventiva

“Espero que sigamos avanzando, particularmente, en los casos de Yucatán y Veracruz, porque tenemos ahí el asunto de que en Veracruz hay una negativa a firmar este convenio para este convenio para llevar el voto en prisión preventiva y en Yucatán, se señala que no nos pueden entregar los datos biométricos”, lamentó.

En este contexto, Humphrey resaltó la importancia de “avanzar” y de cumplir con las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que mandató al INE a implementar el voto en prisión preventiva en todo el país.

Comentó que autoridades del estado de Jalisco, no ha proporcionado el número de personas en prisión preventiva, mientras que Coahuila y Zacatecas, “simple y llanamente no me han contestado los oficios en este tema para seguir trabajando de la mano con las autoridades a nivel estatal para poder materializar el voto en prisión preventiva”.

Resaltó que el objetivo es garantizar este derecho humano a todas las personas que están en prisión preventiva, pero que no tienen suspendidos sus derechos político-electorales.