Sustento legal, gasolina en un 2024 lleno de denuncias contra AMLO y partidos

Recursos siempre se presentan con responsabilidad

El representante partidista ante la llamada “mesa de la herradura”, Víctor Hugo Sondón, resalta que en el panismo “siempre hemos actuado con responsabilidad”.

Es decir, añade, para este proceso electoral, “armamos” un cuerpo de asesores en la materia, especialistas en derecho electoral que no son nuevos, que tienen experiencia.

“Finalmente, nosotros lo que hacemos es presentar la denuncia de lo que vemos que está incorrecto. Hay que recordar que la propia autoridad también tiene la responsabilidad de investigar. Nosotros tenemos que acreditar, porque ‘el que acusa, tiene la responsabilidad de probar. Tiene la carga de la prueba, como decimos los abogados”, resalta.

Sondón refiere sin embargo que en esa carga de responsabilidades conjuntas, las autoridades deben de investigar también los hechos históricos y “a veces, adolecen no de la capacidad, sino de las ganas de llevarlo a cabo”.

Resalta que su partido será respetuoso de las determinaciones, sentencias y/o dictámenes que emitan las autoridades administrativas o jurisdiccionales, según sea el caso y si tendrá que recurrir a ellas, lo hará y seguirá toda la cadena impugnativa.

“Hay que recordar que hay hechos que se tienen que denunciar también porque son del dominio público y son hechos que se tienen que hacer del conocimiento público y ya será la autoridad la que tendrá que determinar si hay elementos o no para que se proceda”, explica el litigante albiazul.

Recuerda que en ocasiones los partidos tienen pruebas supervenientes que aportar para fortalecer un caso.

“Sabemos muy bien que en derecho quien diga ‘esto va a prosperar muy bien’ es imposible. Está en nuestras manos, sí, pero también en las manos de los juzgadores”, refiere.

Sin pretender en descalificaciones como las que realiza de forma generalizada la actual administración, Víctor Hugo Sondón considera que “hay momentos en donde los juzgadores no han realizado el trabajo como es lo deseable…como lo marca estrictamente la aplicación del Derecho”.

De forma particular, confía que el INE integrado por once consejeros, incluida la presidenta Guadalupe Taddei, asuman la gran responsabilidad histórica que tienen no para alguna persona o partido político en particular, sino en razón de México, de cómo quieren pasar a la historia.