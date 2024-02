Soñamos que la paz siga en la ciudad, dice Brugada junto a Harfuch y Godoy

Según datos que presentaron, desde 2018 los homicidios dolosos han disminuido 50% y el robo de vehículo, con o sin violencia, bajó 60%.

"¿Esto quiere decir que ya no hay delitos en la ciudad? No, por supuesto que hay delitos, hay personas que todos los días son víctimas de algún delito, sí, pero qué necesitamos que con estas estrategias que están consolidadas, pues haya una continuidad y una continuidad, no quiere decir que todo siga igual”, expuso.

Hay proyectos que hay que redireccionar, “pero que haya continuidad ¿en qué? En el fortalecimiento de las instituciones, en la capacitación de los compañeros, en las compañeras, en profundizar las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía, la policía de la Ciudad de México”, dijo.