“No da justicia al que menos tiene”: Sheinbaum a favor de reforma al PJ

Claudia Sheinbaum, precandidata a la Presidencia de la República, se manifestó a favor de debatir la propuesta de reforma al Poder Judicial que planteó hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues dijo que ese poder no da justicia al que menos tiene.

"Fortalecer la democracia en el Poder Judicial, es algo que se tiene que debatir, hay que debatirlo, no se puede decir: "No, no, no". Hay que debatirlo. El Poder Judicial hoy no da justicia al que menos tiene como lo mencionó el presidente algo que dijo Morelos en los Sentimientos de la Nación y aún no lo hemos podido construir", dijo en una transmisión en vivo por sus redes sociales.