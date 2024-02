Patricia Mercado: “Me siento representada por Máynez en mi agenda feminista”

¿Una campaña de ideas, no de dinero?

Así le vamos a hacer y gastarnos el dinero que es legal y legítimo en campaña electoral, ni más ni menos. Pero luego las campañas cuestan millones y millones y ¿cómo las pagan los candidatos? ¿Cómo pueden gastar tanto dinero y luego a quién se lo debes y con quién te aliaste? Las campañas, que las ganemos con ideas, no las ganemos comprando a la gente, no las ganemos con programas sociales, no las ganemos con la distribución de compra de voto. Sí, hay dinero para las campañas, hay dinero legal, que ese dinero se invierta, por supuesto, en campañas en redes, en campañas en medios.

¿Por qué ir solos en la elección presidencial?

Las otras coaliciones no nos representan y hay millones de ciudadanos que no se sienten representados.

Estamos muy convencidos de esto, es parte de nuestra defensa de la democracia. ¿Por qué una coalición PRI-PAN-PRD, cuando han estado separados históricamente? Lo importante es sacar al otro, no es generar una propuesta. Y la otra coalición, que es la coalición gobernante, Morena-Partido Verde, es una alianza antinatura. Realmente nada que ver un partido que propone una transformación de la vida pública y se alía, desde mi perspectiva, con uno de los partidos más mercenarios del país. Pero todo es para ganar. Entonces, nosotros estamos convencidos de que vamos a ganar, que podemos ganar y que podemos jugar a ganar, pero con nuestra propuesta.

La senadora de Movimiento Ciudadano se unió al equipo del aspirante presidencial Jorge Álvarez Máynez. (X/@AlvarezMaynez)

Reforma electoral y gobierno de coalición

La senadora es enfática cuando habla de alianzas electorales: “Movimiento Ciudadano nunca ha hecho una alianza electoral con el PRI, nunca”. Para ella, una verdadera coalición no es aquella que se conforma para obtener más votos en una elección, sino la que surge de convergencias en las posiciones de cada partido.

Mercado apunta que por eso es necesaria una reforma electoral, pero no una que sea impuesta. Por el contrario, que se trabaje con todos los actores involucrados y funcione para las elecciones presidenciales de 2030.

A decir de la legisladora, esta reforma debe establecer en el país la segunda vuelta electoral y los gobiernos de coalición.

“Necesitamos la segunda vuelta. En la primera vuelta, cada opción política sale con su plataforma, con sus liderazgos. Y en la segunda vuelta, los dos que hayan convencido, que tengan una mayoría de votación, pueden formar coaliciones a partir de que ya sabemos a quién representamos, su programa. Esas son las formas de hacer coaliciones, no nada más para ganar por ganar. Ahí no estamos y por eso estamos muy convencidos de salir con nuestra propia propuesta”, explica.

¿Es viable una segunda vuelta en México?

Yo espero que, después de esta experiencia, sí. Yo creo que, finalmente, a nadie le conviene esta experiencia, este tipo de alianzas inexplicables. O sea, yo espero que sí entremos en una discusión muy seria sobre una reforma electoral que contemple la segunda vuelta y que, en ese sentido, contemple la formación de coaliciones, precisamente para la segunda vuelta. Y después, también, la posibilidad de hacer gobiernos de coalición, no alianzas que luego quién sabe, te doy tal puesto, como esto que hicieron. Las coaliciones se hacen en la mesa, se informan, se comunican y la ciudadanía sabe por qué están haciendo una alianza para la segunda vuelta y después para gobernar. Esperemos tener la madurez después de esta experiencia tan no natural y tan forzadas las coaliciones.