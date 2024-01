Máynez critica lista de candidatos pluris del PRI y PAN: “Van por su hueso”

“Son unos impresentables. Las listas plurinominales del PRI y el PAN los exhiben de cuerpo entero: no hay ciudadanos. No hay sociedad civil. No hay jóvenes. Son la vieja política. Y van por eso: por su hueso y por su fuero”, compartió en la red social X.

Ya salieron las listas de Pluris del PRI y el PAN, ¿y qué creen? Puro impresentable.

¡Ellos son la Vieja Política! pic.twitter.com/HHkfLEG4ph — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) January 25, 2024

Entre los aspirantes a una senaduría plurinominal del PRI se encuentran Alejandro Moreno, líder nacional de ese partido; la diputada federal Carolina Viggiano; Manlio Fabio Beltrones, exgobernador de Sonora; el secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Carlos Humberto Aceves del Olmo, y la comediante Sofía Niño de Rivera.

A las diputaciones plurinominales se apuntaron, ente otros, Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y Rubén Moreira, exgobernador de Coahuila señalado de aumentar la megadeuda estatal que inició por fraudes de funcionarios públicos.