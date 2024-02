Cházaro renuncia al PRD por exclusión; no aparecía en encuestas, revira Zambrano

Hay una seria crisis en el PRD, dijo Espinosa Cházaro al adelantar un posible “desenlace” de desaparición de ese partido y como muestra refirió el clima de descontento en la bancada, donde los demás diputados “seguramente tomarán sus propias decisiones” respecto a sus militancias.

Cházaro llegó al PRD hace 17 años, fue abanderado de ese partido en Querétaro y siempre fue cercano a Zambrano, del que fue secretario particular y coordinador de asesores, en tanto que al estar cerca de la dirigencia y de la corriente conocida como "los Chuchos" o Nueva izquierda, consiguió la reelección legislativa bajo el registro perredista.

El ahora experredista acusó al dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano de haber “entregado” las postulaciones de ese partido a los aliados de la Coalición Fuerza y Corazón por México, de entrada la candidatura que impulsarían juntos para el gobierno de la ciudad de México, misma que él buscó encabezar.

“Morena nos ofrecía irnos en su momento a apoyar al presidente Andrés Manuel López Obrador, nos quedamos a trabajar por el PRD y hoy no somos considerados, pues yo ya no entiendo si lo que quiere Zambrano es que el PRD desaparezca” dijo en rueda de prensa, en la que aseguró que no se va por no tener una candidatura.

Sin embargo, centró en las postulaciones sus reclamos. Recordó cómo fue “bajado” de la contienda por la candidatura opositora al gobierno capitalino.

Zambrano –expuso- le pidió participar en el proceso interno por esa candidatura a jefe de gobierno, pero al final los líderes decidieron apoyar mediante una negociación al panista Santiago Taboada, quien no fue producto de un método democrático, dijo.

Aquí mis razones para renunciar a la coordinación y al PRD.



• Hoy con mucho pesar, les informo, que después de 17 años de militar en el PRD; el único partido en que he militado y siempre en la expresión de Nueva Izquierda, renuncio al cargo de coordinador y a mi militancia… — Luis E. Cházaro (@LuisChazaroMX) January 31, 2024

Dice Zambrano –aseguró el ahora experredista- “´se va solo no tiene nada´. Si no tengo nada que no se preocupe” dijo en confrontación con su exlíder, del que en su carta de despedida escribió: “quien traiciona a un amigo, traiciona a cualquiera para lograr lo que quiere, y Zambrano durante mucho tiempo se dijo mi amigo".

El diputado indicó que se mantendrá como independiente y enlistó a los que aún están en la bancada del PRD pero fueron excluidos como abanderados a otros cargos o a la reelección y eventualmente podrían tomar una decisión: Marcelino Castañeda, quien ganó el distrito 18 en Iztapalapa, Edna Gisel Díaz Acevedo –exmedallista de Michoacán- Olga Luz Espinosa Morales, quien buscaba ser senadora por Chiapas, Fabiola Rafael Dircio, Estefanía Rodríguez Sarabia, entre otros.

Y aunque cuestionó la legitimidad del abanderado opositor Taboada, aseguró que él se va del PRD y de la coordinación, pero “me quedo en la Coalición”, pues ya platicó con la abanderada presidencial Xóchitl Gálvez y se mantendrá cerca, sin irse a otro partido, pese a que ha sostenido pláticas con el Revolucionario Institucional (PRI).

Horas más tarde se concretaron las salidas de Marcelino Castañeda y Laura Lynn Fernández Piña, de Quintana Roo.

“No sé si habrá otras (renuncias) pero yo creo que si”, declaró Castañeda, quien frecuentemente se peleaba en tribuna con Morena.

Ahora dijo haber recibido “varias” invitaciones y no descartó ninguna. “Tengo invitaciones pero hay que tranquilizarse y tomar la mejor decisión… vamos a ver, vamos a ver, vamos a analizar todas las invitaciones” y también la propuesta de formalizar una bancada independiente.

Minimizan desbandada

En tanto, en entrevista el líder nacional del PRD, Zambrano, advirtió: “quienes se van no representan gran cosa, la verdad”.

“Estamos yendo con las mejores candidaturas... de (Miguel Ángel) Mancera no sé de qué se queja, va por un distrito y de número dos a una plurinominal”, dijo.

Cházaro “ni siquiera aparecía en las encuestas”, dijo el dirigente al refutar las acusaciones.

“Si es congruente debería renunciar también a la pluri por la que llegó por el partido al que ya no quiere”, demandó.

El diputado Cházaro dice -reviró Zambrano- que “yo le fallé ¿le fallé en qué? ¿quería que por ser presidente del partido lo designara candidato a la Jefatura de Gobierno cuando ni siquiera aparecía en las encuestas?" insistió.