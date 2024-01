El PRI vuelve a ganar en número de candidaturas de la Coalición Fuerza y Corazón

Festeja PRI acuerdos

El coordinador de los diputados federales del PRI, Rubén Moreira, celebró el acuerdo alcanzado:

“Deja atrás todos esos comentarios que se hacían de que esta coalición se podía romper y de que no teníamos armonía. Qué mejor armonía que llegar a ese número (el 98% de los distritos juntos); la mayor coalición que se haya integrado a nivel legislativo en la historia de México”, presumió.

“Hemos conseguido hacer la coalición más fuerte posible y esto demuestra la capacidad de diálogo entre los tres dirigentes, de Alejandro Moreno, Marko Cortés y de Jesús Zambrano, y”, expresó.

Moreira detalló que para el acuerdo se valoraron varios factores, como la competitividad de los partidos y los distritos electorales que cada uno ganó en 2021.

Y el PRD se pelea

En el PRD, en tanto, el senador Miguel Ángel Mancera y el coordinador de los diputados federales perredistas, Luis Ángel Espinosa Cházaro, plantearon a la dirigencia de su partido no hacer de lado a cuadros que aportan votos a ese partido.

Cházaro cuestionó el acuerdo negociado porque antes “se tenía un respeto” por el PRD; con 70 candidaturas y ahora que la coalición es más amplia prácticamente los mismos, lo que pone en riesgo el registro como partido.

“Lo que le hace falta al PRD son votos. Estamos en una situación crítica en el partido. Y pues deberían ir los personajes, hayan tenido anteriormente cargos o no, que se identifican con el PRD y que le van a dar votos. Dar candidaturas externas no garantiza necesariamente la votación para el PRD. Y el caso más claro fue con Emilio Álvarez Icaza. Fue candidato al PRD al Senado en la ciudad y no duró ni 10 minutos en el grupo parlamentario del partido”, aseveró.

El exaspirante a la candidatura opositora a jefe de gobierno se quejó de la forma de selección de candidatos, “desconozco cuáles sean los criterios de la dirigencia para la asignación de candidaturas. Sería bueno saberlos”.

A su juicio, se marginó a Aureoles –cuyas denuncias en su contra minimizó- o los diputados actuales Marcelino Castañeda y Edna Díaz, que dijo, podrían dar votos al PRD.

Me preocupa la situación que se vive en el @PRDMexico, partido que fundé y en el que durante años hemos luchado por tener un México más democrático. pic.twitter.com/eu6OrdP6tF — Silvano Aureoles (@Silvano_A) January 23, 2024

Su crítica se sumó a la que la víspera hizo el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, quien se quejó de que se haya desplazado a cuadros como Mancera –a quien se le manda a competir.

Mientras, Zambrano anunció que serán candidatos a diputados, entre otros, la activista por los Derechos de las Mujeres, Alessandra Rojo de la Vega –exdiputada local del PVEM–; la abogada Andrea Rocha, conocida por su defensa de los niños con cáncer y Jaime Martínez Veloz, defensor de los Derechos de los Pueblos Indígenas, además del representante perredista ante el Consejo General del INE, Ángel Ávila Romero, quien nunca había sido postulado.