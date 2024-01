Al estilo AMLO, Xóchitl Gálvez anuncia que tendrá su "mañanera de la verdad"

Según se ha dado a conocer, las conferencias de la aspirante presidencial se titulará "Mañanera de la verdad" y comenzarán la próxima semana.

Dichas conferencias se llevarán a cabo de lunes a viernes a las 10:00 de la mañana, en las instalaciones de lo que será su casa de campaña en la Ciudad de México.

El mandatario federal reaccionó ya al anuncio de la precandidata de oposición y lo celebró; dijo que es algo que le da mucho gusto.

“Ya me enteré de que una candidata del bloque conservador va a tener "mañanera". Me da mucho gusto, es a las 10 de la mañana, no le hace, no crean que los fifís se levantan temprano. Pero está bien, está mucho muy bien, porque eso es parte de la libertad...", señaló López Obrador.

"Esta muy bien porque eso es informar, garantizar el derecho a la información y que haya debates y que distintas puntos de vista, y se garantice el derecho a disentir y que haya crítica y réplica, eso es la vida pública y democrática, lo celebro eso", agregó el presidente, quien también criticó que hace unos años cuando inició sus mañaneras en la época de la Jefatura de Gobierno, la oposición llevó a cabo un ejercicio similar en el Hotel de México pero que no duraron mucho tiempo.