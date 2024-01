División de poderes y contrapesos están en juego, advierte Xóchitl Gálvez

“Si fueran reales las encuestas, no te atacarían, no te estarían difamando un día sí y al otro también, no estarían tan preocupados”, resaltó.

El líder panista tomó protesta a Xochitl Gálvez como candidata presidencial, con base en el acuerdo del consejo general de este partido que se llevó a cabo el 24 de enero.

Entre los personajes que acompañaron a Xochitl Gálvez en el escenario estuvieron Santiago Creel, coordinador de campaña de Xóchitl Gálvez, y las senadoras Josefina Vázquez Mota, Kenia López Rabadan y Lilly Téllez.

Además del precandidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Santiago Taboada; los alcaldes Mauricio Tabe, de Miguel Hidalgo, y Lía Limón, de Álvaro Obregón. El exdiputado mexiquense Enrique Vargas y el coordinador de comunicación, Max Cortázar.