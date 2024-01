Inseguridad y violencia, el tema en los cierres de precampaña de aspirantes

"¡Basta que la gente tenga miedo!", clama Máynez

Al concluir su precampaña política en Monterrey, Jorge Álvarez Máynez, aspirante presidencial de Movimiento Ciudadano, afirmó que, de ganar las elecciones de 2024, se centrará en combatir la delincuencia y la inseguridad pública.

Durante su evento de cierre, después de realizar precampaña por solo una semana, detalló las tres estrategias que implementará si gana la presidencia de la República. La principal es garantizar el acceso a la justicia, combatir la delincuencia y proteger a las mujeres de la violencia de género.

“Basta, basta de que la gente tenga miedo, de que la gente viva con el dolor permanente de no saber qué va a pasar en su vida”, declaró.

“Basta de que este país sea un infierno para las mujeres. Basta de que las niñas y los niños no puedan salir a la calle por la inseguridad”, expuso.

El precandidato aseguró que, si él gobierna México, no delegará la tarea más importante, que es la seguridad de la población. Para ello, expuso, se puede crear una fuerza civil “digna”, como la de Nuevo León, y se atenderá la desaparición de personas, sobre todo de mujeres.

“México merece ser un país con justicia y, cueste lo que cueste, vamos a enfrentar ese problema, le vamos a quitar el país de las manos a los delincuentes. En el México nuevo no hay derecho de piso. Y no vamos a aceptar, a normalizar, que haya mujeres desaparecidas: los gobiernos se van a dedicar a encontrarlas. Y a los delincuentes que se metan con las mexicanas y con los mexicanos, los vamos a hacer que sientan el infierno en vida”, lanzó.

Álvarez Máynez cerró su precampaña en la Explanada Cultural del centro de Monterrey, a donde llegó en una camioneta conducida por Mariana Rodríguez, aspirante a la alcaldía de Monterrey y esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien viajaba en los asientos traseros, al lado de Luis Donaldo Colosio Riojas, actual alcalde de Monterrey. Más tarde, en el escenario, se unió Dante Delgado, coordinador nacional de MC.

De playera naranja con la leyenda “Lo nuevo” y botas del mismo tono, Máynez propuso alcanzar prosperidad económica a nivel nacional, siguiendo el ejemplo de Nuevo León y Jalisco, entidades federativas gobernadas por su partido, así cuidar el medio ambiente y los recursos naturales. Incluso, se dijo a favor de cerrar la refinería de Cadereyta.

“Yo le he dicho a Samuel García que la refinería de Cadereyta tiene los días contados en Monterrey, Nuevo León, porque nuestros hijos no van a respirar veneno por culpa de la negligencia de la vieja política. Nuestros hijos merecen tener agua como nosotros tuvimos”, sostuvo.

Su discurso se basó en contrastar lo que él define como la vieja y la nueva política, que cree que representa y que impulsan generaciones jóvenes cansadas de políticos corruptos e incompetentes, refirió.

A decir del todavía diputado federal, la oposición no logró sacar a MC de la contienda presidencial al bajar a Samuel García, quien buscó ser el candidato emecista.

“La vieja política pensó que sacando de la contienda a Samuel García, Movimiento Ciudadano no iba a estar la boleta presidencial. Pero no nos conocen, no saben de qué estamos hechos y no los conocen a todo ustedes, a las miles de personas que han encendido las calles y las redes con el fosfo-fosfo”, lanzó.

Aunque Máynez fue el último aspirante y el más inesperado que se sumó a la contienda presidencial, con apenas unos días para hacer precampaña, dijo que logrará vencer a sus contrincantes.

“Aunque cueste, en tres meses de campaña le vamos a dar la vuelta a la contienda presidencial. Este país va a tener presidente, va a tener gobierno y va a tener una nueva era de esperanza”, afirmó.

Los datos de la violencia:

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es el más violento de la historia. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública entre el 1 de diciembre de 2018 y el 31 de diciembre de 2023 en el país se han cometido 168,655 homicidios dolosos y feminicidios.

El gobierno de López Obrador superó en 2023 el total de homicidios registrados en los gobiernos de Felipe Calderón y Peña Nieto con quienes la violencia dejó 121,613 y 156,066 asesinatos, respectivamente.