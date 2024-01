Delgado: precampaña fue contundente; Sheinbaum tiene el doble de preferencias

Mario Delgado, también acusó a Gálvez Ruiz de mentir, pues dijo que aún mantiene relación con la empresa Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes SA de CV (OMEI), sin embargo, aseveró que omite reportar esa información en sus declaraciones patrimoniales.

Para confirmar sus dichos, mostró documentos del Registro Público de la Propiedad.

“Ella había dicho que desde el 2011 su participación accionaria la había donado a su hija y, por lo tanto, en sus declaraciones patrimoniales ya no reportaba sus declaraciones en OMEI”, destacó.

A pregunta expresa de los reporteros, negó nexos de Morena con el narcotráfico y acusó que esa queja “ya es vieja” y la atribuyó al exgobernador panista Javier García Cabeza de Vaca.

“Es una vieja acusación. No hay pruebas y es falso lo que ellos señalan. Nuestro movimiento nunca ha sido financiado por dinero ilícito, no lo necesitamos, nuestras campañas no son caras, vamos casa por casa. No tenemos la necesidad de andar buscando financiamiento y menos ilegal”, anotó.