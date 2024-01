MC oficializa a Máynez a la Presidencia: “Estará en la boleta la tercera vía”

"Va a estar en la boleta de la Presidencia de la República, la única opción decente, la única opción que ha hecho política en este país sin negociar prebendas, sin intercambiar chantajes, sin moches, la única opción que ha demostrado con sus votos en el Congreso de la Unión que es posible hacer política con dignidad", afirmó.

#EnVivo | Estamos listos para un México Nuevo. Sigue el mensaje de nuestro candidato a la Presidencia de la República, @AlvarezMaynez. https://t.co/qb257iswP0 — Movimiento Ciudadano | Movimiento Naranja (@MovCiudadanoMX) January 20, 2024

Álvarez Máynez señaló que es posible hacer política con dignidad, pues dijo que mientras la oposición habla de “unidad opositora”, Movimiento Ciudadano ha acreditado “congruencia”. “Las reformas más regresivas del pasado y del actual gobierno, somos los únicos que las hemos encarado con dignidad, con consistencia y con coherencia”, dijo.

El emecista dijo que estará en la boleta una opción que no agravia, que no ofende, que no hace política poniendo adjetivos ni incitando discursos de odio, si no la “autonomía”, pues afirmó que no han hecho compromisos con grupos de intereses o económicos.

“Vamos a hacer una campaña libre de compromisos y eso nos va a dar la posiblidad de que haya un gobierno libre de compromisos”, afirmó.